İlişki terapisti haftalık ideal cinsel ilişki sayısını açıkladı

Avustralyalı ilişki terapisti Jake Maddock, bilimsel çalışmalara göre sağlıklı bir ilişki için çiftlerin haftada kaç kez cinsel ilişkiye girmesi gerektiğini açıkladı. Tiktok videosu yayınlayan Maddock, çiftlerin haftada iki ila üç kez yakınlaşması gerektiğini, bunun 'zihinsel ve fiziksel sağlığa yararları' olduğunu ve 'hormonal düzenleme' sağladığını söyledi.

Bu önerisinin dayanağının bilimsel çalışmalar olduğunu söyleyen terapist, “Kadınların haftada üç kez orgazm olmasının çok yararlı olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Hem zihin sağlığı hem de fiziksel sağlıkları için yararlı olduğu kanıtlanmıştır” dedi.