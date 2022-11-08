İlişki terapisti haftalık ideal cinsel ilişki sayısını açıkladı

Avustralyalı ilişki terapisti Jake Maddock, bilimsel çalışmalara göre sağlıklı bir ilişki için çiftlerin haftada kaç kez cinsel ilişkiye girmesi gerektiğini açıkladı. Tiktok videosu yayınlayan Maddock, çiftlerin haftada iki ila üç kez yakınlaşması gerektiğini, bunun 'zihinsel ve fiziksel sağlığa yararları' olduğunu ve 'hormonal düzenleme' sağladığını söyledi.
Bu önerisinin dayanağının bilimsel çalışmalar olduğunu söyleyen terapist, “Kadınların haftada üç kez orgazm olmasının çok yararlı olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Hem zihin sağlığı hem de fiziksel sağlıkları için yararlı olduğu kanıtlanmıştır” dedi.
“Cinsel ilişki erkeklerde de hormonal düzenleme sağlar, zihinsel ve fiziksel sağlığa iyi gelir” diyen Maddock, “Haftada iki ila üç kez cinsel ilişkiye girmek, aranızda iyi bir bağ kurmanıza yardımcı olur” diye konuştu.
Özellikle uzun süreli ilişkilerde çiftlerin tembelleşerek cinsel ilişki sayısını azalttığını söyleyen Maddock, zamanla tembelliğin daha da arttığını, ilişkinin önce haftada bir, daha sonra ayda bire kadar düşebildiğini söyledi.
Cinsel davranışlar üzerine yapılan ve Archives of Sexual Behavior’da yayınlanan bir çalışmada evli çiftlerin yılda 51 kez, yani haftada bir kez ortalama ilişkiye girdikleri saptandı. Ancak eşler arasındaki yakınlaşmaya dair ‘sihirli bir sayı’ olup olmadığı da bir tartışma konusu.
Bir başka ilişki terapisti Isiah McKimmie, House of Wellness dergisine yaptığı konuşmada, "Harika bir ilişki için belirli bir seks sayısı yoktur ve iki kişinin ne kadar seks istedikleri konusunda farklı fikirleri olması normaldir. Önemli olan, çiftlerin her ikisi için de işe yarayan cinsel zevki bulmak amacıyla birlikte çalışmasıdır” dedi.