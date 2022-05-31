İyot eksikliğine dikkat: Hastalıkları tetikleyebilir

İYOT İÇİN SOFRANIZDA BU BESİNLERE YER VERİN

İyot, vücut tarafından üretilemeyen bir element olduğu için dışarıdan alınması gerekir. İhtiyaç duyulan iyotun sağlanması için asıl kaynak iyotlu rafine tuzdur.

Ancak deniz ürünleri de iyi birer iyot kaynağıdır. Çoğu deniz ürününe göre iyot içeriği daha düşük olmakla birlikte yumurta, et ve süt ürünleri de bitkisel gıdaların çoğundan daha zengindir.

Ek gıdaya başlama dönemindeki bebeklerde yeterli iyot alımı sağlamak için, evde yapılan ve piyasada satılan ek mamaların/gıdaların mutlaka iyot içermesine dikkat edilmelidir.