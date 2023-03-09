Kalp sağlığına iyi gelen 5 baharat

Ülkemizde özellikle tatlılardan sıkça kullanılan tarçın, kan şekerini düşürücü etkiye sahip olmasının yanında kolesterolü de düşürmeye yardımcı oluyor. Tarçın, günlük 1 çay kaşığı tüketildiğinde kalp damar sağlığına da katkıda bulunur.
Kalp sağlığına uygun bir baharat olan kimyon, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan flavonoidler içeriyor. Ayrıca kimyon; kan şekerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye katkı sağlar ve kanı sulandırarak damar sağlığına olumlu etki yapar.
Kan damarı esnekliğini iyileştirdiği ve kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürebilen sarımsak, kalp için oldukça önemli olan kan basıncını da düşürebiliyor.
Birçok yemekte kullanılan, vücudun direncini arttıran zencefilin antioksidan ve iltihap azaltıcı etkisi var. Bu baharat, damar duvarları üzerinde olumlu etki yaparak tansiyonun kontrolünü de kolaylaştırır.
Kekik, antioksidan ve iltihap azaltıcı etkisiyle damar sağlığının korunmasına katkı sağlar. Bu baharatın kolesterol düşürücü etkisi de bulunur.