Kalp sağlığına iyi gelen 5 baharat

Yaptığımız her yemekte kullanılan baharatlar, lezzet açısından büyük katkı sağlıyor. yemeğe lezzet katmasının yanı sıra baharatlar, ölçülü olarak kullanıldığında sağlığımız için oldukça faydası var. İşte kalp sağlığına iyi gelen 5 baharat...

Kalp sağlığına iyi gelen 5 baharat - 1

1-TARÇIN

Ülkemizde özellikle tatlılardan sıkça kullanılan tarçın, kan şekerini düşürücü etkiye sahip olmasının yanında kolesterolü de düşürmeye yardımcı oluyor. Tarçın, günlük 1 çay kaşığı tüketildiğinde kalp damar sağlığına da katkıda bulunur.

Kalp sağlığına iyi gelen 5 baharat - 2

2- KİMYON

Kalp sağlığına uygun bir baharat olan kimyon, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan flavonoidler içeriyor. Ayrıca kimyon; kan şekerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye katkı sağlar ve kanı sulandırarak damar sağlığına olumlu etki yapar.

Kalp sağlığına iyi gelen 5 baharat - 3

3- SARIMSAK TOZU

Kan damarı esnekliğini iyileştirdiği ve kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürebilen sarımsak, kalp için oldukça önemli olan kan basıncını da düşürebiliyor.

Kalp sağlığına iyi gelen 5 baharat - 4

4- ZENCEFİL

Birçok yemekte kullanılan, vücudun direncini arttıran zencefilin antioksidan ve iltihap azaltıcı etkisi var. Bu baharat, damar duvarları üzerinde olumlu etki yaparak tansiyonun kontrolünü de kolaylaştırır.

Kalp sağlığına iyi gelen 5 baharat - 5

5- KEKİK

Kekik, antioksidan ve iltihap azaltıcı etkisiyle damar sağlığının korunmasına katkı sağlar. Bu baharatın kolesterol düşürücü etkisi de bulunur.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER