Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ilk olarak 12. yüzyılda Tacikistan’da tanımlanmıştır. 1944-45 yıllarında Rusya’nın Kırım bölgesindeki Batı Kırım steplerinde çoğunlukla ürün toplamaya yardım eden Sovyet askerleri arasında görülmüştür. Hastalığa Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiştir. 1969 ise Kongo virüs ve Kırım hemorajik ateşi virüslerinin aynı virüs olduğu belirlenmiş ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi olarak hastalık yeniden adlandırılmıştır.Peki, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı? - 1

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı? - 2

KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. İlk kez Tokat ili ve civarında dikkatleri çeken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı? - 3

KKKA BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık, keneler tarafından insanlara tutunmasını takiben idrarda, tükürükte, rektumda ve abdominal kavitede kan görülmesi ve vücutta yaygın kanamalarla tarif edilmiştir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı? - 4

KKKA NASIL BULAŞIR?

Hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaşmaktadır. Ülkemizde hastalığın bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum’dur. Bunun yanı sıra hastalık viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı? - 5

İnkübasyon süresi kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvısı ve diğer dokularla temas sonrasında 5-6 gün; en fazla ise 13 gün olabilmektedir.

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