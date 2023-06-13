Kızamık nedir, belirtileri neler? Kızamık hastalığının bulaşma yolları

Uzmanlar, kızamık vakalarının yükselişe geçtiğini belirterek vatandaşları uyardı. Dünya genelinde, her gün aşıya ulaşamayan, 380 çocuk kızamıktan ölmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından; gerçek vaka ve ölüm sayılarının bildirilen sayılardan yaklaşık 10-50 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Peki, kızamık nedir, belirtileri neler?

Kızamık nedir, belirtileri neler? Kızamık hastalığının bulaşma yolları - 1

Kızamık hastalığı çocukluk yaş grubunda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır.

Kızamık hastalığına kızamık virüsü neden olur. İnsanlar bilinen tek kaynaktır.

Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta, ateş, döküntü ile seyretmektedir. Beraberinde öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir.

Kızamığın kesin tanısı laboratuvar doğrulamasıyla konur.

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Kızamık nedir, belirtileri neler? Kızamık hastalığının bulaşma yolları - 2

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Kızamık bir insan hastalığıdır ve başka herhangi bir hayvan tarafından bulaştırılmaz. Kızamık virüsü hastanın ağız ve burun boşluğuna yerleşir. Döküntü başlamadan önceki ve başladıktan sonraki 1 haftalık dönemde konuşma, hapşırma, öksürme ile havaya atılan damlacıklarla virüs etrafa yayılır. Enfekte insanlar, döküntülerin ortaya çıkmasından dört gün öncesine ve dört gün sonrasına kadar kızamığı başkalarına bulaştırabilir. Havadaki virüs sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınır. Kızamık virüsü çok bulaşıcıdır ve havada ve yüzeylerin üzerinde 2 saate kadar canlı kalabilir.

Kızamık nedir, belirtileri neler? Kızamık hastalığının bulaşma yolları - 3

KIZAMIK BELİRTİLERİ

Kızamığın ilk belirtisi genellikle yüksek ateştir. Virüse maruz kalındıktan 7 ila 14 gün sonra başlar ve 4-7 gün boyunca sürebilir. Başlangıç aşamasında burun akıntısı, gözlerde kızarma, sulanma, öksürük ve semptomlar başladıktan 2 ila 3 gün sonra ağızda yanak içlerinde küçük beyaz lekeler (Koplik lekeleri) görülebilir.

Kızamık döküntüsü, ilk semptomlardan birkaç gün sonra, (yaklaşık olarak virüse maruziyetten 14 gün sonra (7-18 gün) ) genellikle yüz ve üst boyun bölgesinden bir döküntü başlar.

Yaklaşık 3 gün içinde döküntü tüm vücuda yayılır. Döküntü 5-6 gün sürdükten sonra kaybolur.

Kızamık nedir, belirtileri neler? Kızamık hastalığının bulaşma yolları - 4

Hastalanan bazı kişilerde kulak enfeksiyonu, ishal ve zatürre gibi ciddi akciğer enfeksiyonları gelişebilir. Ciddi vakalar nadir görülmekle birlikte, kızamık beyin ödemi ve ölümle de sonuçlanabilir.

Kızamık özellikle küçük çocuklarda, beslenme bozukluğu olanlarda, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde (HIV enfeksiyonu, kanser, bazı ilaçlar yada tedavilerin sonucu olarak) ciddi seyredebilir.

Kızamık geçiren kişiler hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık kazanırlar.

Kızamık nedir, belirtileri neler? Kızamık hastalığının bulaşma yolları - 5

KIZAMIK AŞISI UYGULAMA TAKVİMİ

Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.

1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.

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