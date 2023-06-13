Kızamık nedir, belirtileri neler? Kızamık hastalığının bulaşma yolları

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Kızamık bir insan hastalığıdır ve başka herhangi bir hayvan tarafından bulaştırılmaz. Kızamık virüsü hastanın ağız ve burun boşluğuna yerleşir. Döküntü başlamadan önceki ve başladıktan sonraki 1 haftalık dönemde konuşma, hapşırma, öksürme ile havaya atılan damlacıklarla virüs etrafa yayılır. Enfekte insanlar, döküntülerin ortaya çıkmasından dört gün öncesine ve dört gün sonrasına kadar kızamığı başkalarına bulaştırabilir. Havadaki virüs sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınır. Kızamık virüsü çok bulaşıcıdır ve havada ve yüzeylerin üzerinde 2 saate kadar canlı kalabilir.