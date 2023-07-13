Kuduz hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Kuduz hastalığı belirtileri
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, köpeğinin ısırması sonucu kuduz tedavisi gören mimar Lütfü Seray hayatını kaybetti. Konuyla ilgili haberler ardından kuduz hastalığı bir kez daha gündem oldu. Peki, kuduz hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Kuduz hastalığı belirtileri
Kuduz, hem insan hem de hayvan sağlığını etkileyen zoonotik karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır. Bilinen en eski hastalıklardan olan Kuduz, insanlık tarihinde korkutucu yönüyle sürekli dikkatleri üzerine çekmiştir. Hastalığın önemli halk sağlığı sorunlarına yol açıyor olması kuduzun sürekli olarak gündemde kalmasına neden olmaktadır.