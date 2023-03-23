Marburg virüsü nedir, belirtileri neler?

NASIL BULAŞIR?

Marburg virüsünün ilk olarak hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı bilinmemektedir ancak 2008 yılında Uganda’yı ziyaret eden turistler arasında görülen 2 vakadan dolayı, korunmasız olarak enfekte yarasa dışkısıyla temas edilmesi veya yarasaların yaşadığı ortamlarda ki havanın solunması enfeksiyonun en muhtemel yolları olarak düşünülmektedir. Virüsün konak hayvandan insana ilk bulaşmasından sonra enfeksiyon kişiden kişiye temasla yayılır. Bu birkaç yolla olabilir: Enfekte kişilerin vücut sıvılarının damlacıklarıyla doğrudan temas ya da enfekte kan veya dokularla kirlenmiş malzemeler ve diğer nesnelerle temas.



Önceki salgınlarda kişiler enfekte primatlara elle dokunmakla veya onların hücre kültürlerine ya da vücut sıvılarına doğrudan temasla hastalanmışlardı. Virüsün insanlar arasında yayılması kapalı ortamlarda ve doğrudan temasla meydana gelir. En sık örnek hastanede veya evde hastabakıcılar üzerinden enfeksiyonun yayılmasıdır.