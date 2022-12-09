Meyve ve sebzeler hangi vitaminleri içeriyor? (Meyve ve sebzelerin besin değerleri)

ELMA

C ve E vitamini, folik asit, pektin ve flovonoid içerir. Bağırsak sisteminin korunmasında faydalı ve posadan zengindir. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kan şekerini kontrol altında tutar ve vücut direncini artırır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.