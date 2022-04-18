Miyomlara dikkat: Anne olmayı önleyebilir!

Miyom, asıl olarak doğurganlık döneminde (menopoz öncesi dönem) rahim bölgesinde meydana gelen normalin dışındaki dokulara verilen isimdir. Bu iyi huylu kitleler, rahmin her yerinde gelişebilir ve rahmin iç dokusuna çok yakın olabilecekleri gibi, dış duvarına yakın olup karın içine de büyüyebilir.

Genellikle hiçbir şikayete ve ciddi sorunlara yol açmasa da, bazı miyomlar yoğun veya düzensiz adet kanamalarına, kasık ağrılarına, dahası hamile kalmaya veya düşüğe neden olabiliyor.