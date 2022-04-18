Miyomlara dikkat: Anne olmayı önleyebilir!

Haberler | 18.04.2022 - 15:08
Miyom, asıl olarak doğurganlık döneminde (menopoz öncesi dönem) rahim bölgesinde meydana gelen normalin dışındaki dokulara verilen isimdir. Bu iyi huylu kitleler, rahmin her yerinde gelişebilir ve rahmin iç dokusuna çok yakın olabilecekleri gibi, dış duvarına yakın olup karın içine de büyüyebilir.
Genellikle hiçbir şikayete ve ciddi sorunlara yol açmasa da, bazı miyomlar yoğun veya düzensiz adet kanamalarına, kasık ağrılarına, dahası hamile kalmaya veya düşüğe neden olabiliyor.
Öte yandan çok nadir rastlansa da, 40 yaş üstünde oluşan ve hızlı büyüyen miyomlar sarkom adı verilen kötü huylu kitleler de olabiliyor. Dolayısıyla takip ve gerektiğinde tedavi edilmesi büyük önem taşıyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Özgüç Takmaz, çoğunlukla herhangi bir yakınmaya neden olmadığı için miyomların büyük bir kısmının rutin yapılan jinekolojik kontrollerde tespit edildiğini söyledi.
Bu nedenle yılda en az bir kez muayene olmayı ihmal etmemek gerekiyor.
Miyom tespit edildiğinde korkmamak gerekiyor çünkü çoğunlukla sadece ultrason muayenesiyle takip etmek yeterli oluyor.
Yaşam kalitesini düşüren sorunlara yol açtığında ya da anne olmayı engellediğinde, ilaç tedavisi veya cerrahi yöntemle tedavi edilebiliyor.
Günümüzde tıbbi teknolojilerde yaşanan hızlı gelişimler sayesinde daha etkin ve daha güvenli ameliyatlar yapılıyor, hastalar kısa sürede günlük yaşamlarına dönebiliyor.
Miyomlar her yaşta görülse de yaş ilerledikçe saptanma ihtimali artıyor. Bunun nedeni, miyomların kadınlık hormonu olan östrojenle büyümeleri ve zamanla östrojene maruziyet arttığı için ultrasonda görülebilecek boyuta ulaşmaları.
Miyomların tam olarak neden kaynaklandığı henüz açıklığa kavuşmasada bazı genlerin riski arttırdığı biliniyor. Özellikle ailede miyomun bulunması önemli bir risk faktörü.
Hiç hamile kalmamak ya da doğum yapmamış olmak da riski artıran diğer etkenlerden. Yapılan bazı çalışmalar, düşük D vitamini ve A vitamini seviyelerinin de miyom oluşma ihtimalini arttırdığını gösterdi.
Miyomların büyük çoğunluğu şikayet oluşturmuyor ancak bazı durumlarda yerleştikleri bölge veya boyutlarına göre farklı yakınmalara neden olabiliyor.
İşte miyomların 6 önemli belirtisi:
-Adet bozukluklarına yol açabilir. Adet kanamalarının yoğun ve uzun süreli olması, ara kanamalar ya da lekelenme kanamaları gibi sorunlar miyom belirtisi olabiliyor.
-Adet döneminde gelişen ağrı miyomlardan kaynaklanabilir.
-Gebelik kesesinin rahme yerleşmesini ya da yerleşen kesenin büyümesini önleyebilir. Bu da, hamile kalmayı engelleyebilir ya da düşüğe yol açabilir.
-Karında şişkinlik ve gaz problemleri yapabilir. Bağırsaklara baskı oluşmuşsa kronik kabızlık, zor ve ağrılı dışkılama sorunu gelişebilir.
-Miyom mesaneye doğru büyümüşse, sık idrara çıkma problemi yaşanabilir.
-Ağrılı cinsel ilişki de büyük miyomların sinyali olabilir.