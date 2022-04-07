Panik atağın 9 belirtisine dikkat!

PANİK ATAK KONUSUNDA RİSK GRUBUNDA OLABİLİRSİNİZ

Kimler risk grubunda?

-Birinci derece akrabalarında panik bozukluk ya da başka anksiyete bozukluğu olanlar.

-Sıkıntılı, telaşlı, aceleci, mükemmeliyetçi kişilik özellikleri olanlar

-Alkol ya da başka bağımlılık yapan maddelere yatkınlığı olan veya bağımlılığı olanlar

-Geçmişinde panik atak, sosyal fobi veya diğer anksiyete bozukluklarından biri ya da depresyon geçirmiş olan kişiler

-Sürekli baskı altında olanlar

-Düşünce ve duygularını yeterince dışarıya yansıtmayan isteklerini sürekli bastıran kişiler

-Kaçıngan kişilik yapısına sahip olanlar

-Aşırı hırslı, başarı odaklı, başarısızlıklarda kendini suçlayan bir yapıya sahip olan kişiler