Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz? Kimler oruç tutmamalı?

Ramazan, beslenme ve sağlık açısından en dikkat edilmesi gereken aylardan biri. Sahur ve iftarda neler tüketilmesi gerektiği ya da kimlerin oruç tutması gerektiği de göz ardı edilmemesi gereken konuların başında geliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Aksoy, Ramazan ayında beslenme ile ilgili merak edilenleri anlattı.