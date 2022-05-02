Ramazan'da alınan kilolara bu detoks ile elveda

BAYRAM DETOKSU İLE ORTALAMA 2 KİLO VERİN

Bayramdan itibaren eski düzeninize dönerek üç ana öğün ve iki ara öğün şeklinde bir düzen oturtup, metabolizma hızınızı tekrar artırmaya yönelmelisiniz.

Eğer ki Ramazan ayını fazla kilolarınız ile tamamlamışsanız, sizler için metabolik hızı artırmaya yardımcı olacak bir detoks programı uygulayabilirsiniz.

İşte bayramda veya bayramdan hemen sonra, üç gün boyunca uygulayabileceğiniz ve ortalama 2 kg’dan kurtulabileceğiniz o program: