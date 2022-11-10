Sabahları alarmı ertelemek sağlığı nasıl etkiliyor?

GENÇLER VE KADINLAR DAHA FAZLA ERTELİYOR

Araştırmacılar, bu bireylerin yaşam tarzını da dikkate aldı. Örneğin gece geç saatlere kadar oturmayı sevenlerin erteleme tuşunu daha sık kullandığı ve genel olarak daha yorgun hissettiği saptandı.

Bunun yanı sıra genç katılımcıların da erteleme tuşunu daha sık kullandığı görüldü.

En ilginç bulgulardan biriyse kadınların erkeklere göre yüzde 50 daha fazla erteleme eğilimi göstermesiydi.

Araştırma ekibine liderlik eden sinirbilimci Stephen Mattingly, "Katılımcılar yıllardır işgücü içinde yer alan beyaz yakalılardan oluşuyordu ve bunların yüzde 57'si alarmını erteliyordu" diye konuştu.