Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep

UYKU BOZUKLUĞU

Uyku kalitenizi en çok etkileyen faktörlerden biri de şüphesiz uyku bozukluğuna sebep olan rahatsızlıklar. Uyku apnesi olan bir kişi gecede 50 yada 100 defa uyanabilir. Uyandığınızda ise bir daha derin uykuya geçişiniz zorlaşacaktır. Yeterli ve kalite bir uyku için profesyonel yardım alın.