Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 12:41 - Son Güncelleme : 11.08.2022 - 12:47
Her akşam vakitle yatmanıza ve yeterli uyku aldığınızı düşünmenize rağmen sabahları yorgun bir şekilde mi uyanıyorsunuz? National Sleep Foundation (Ulusal Uyku Vakfı) sağlıklı bir yetişkinin 7-9 saat uyuması gerektiğini savunuyor. CNN Health, bu altın kuralı uygulamanıza rağmen hala yorgun olmanızın altında 8 sebebin yattığını belirtiyor.
Kaliforniya Üniversitesi’nden Jennifer Martin, her yorgunluk türünün uyku getirmeyeceğini savunuyor. Ağrılı ve sancılı durumlar, metabolizmadan kaynaklanan rahatsızlıklar, anemi veya kronik hastalıklardan doğan yorgunluk, sabah uyandığınızda yeterli ve kaliteli bir uyku uyumamış gibi kalkmanıza sebep olabilir.
Eğer genel olarak hareketsiz bir yaşantınız varsa, vücudunuz düşük enerjide çalışmaya alışkın olacaktır. Bu nedenle günlük işlerinizi yaparken bile olması gerekenden daha yorgun hissedebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlıklı bir yetişkinin haftada ortalama 150 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.
Ruhsal durumunuz uyku kalitenizi önemli ölçüde etkiliyor. Anksiyete ve depresyon, uyumak için gereken süreye ve gece uykunuzun bölünme sıklığına etki gösteriyor. Bu rahatsızlıklar için kullandığınız ilaçlar da uykusuzluğa neden olabilir veya derin uykuya geçmenize engel olabilir.
Günlük rutinimiz her gün veya her hafta aynı olmayabiliyor. Özel planlar veya iş hayatınız uyku düzeninizin şaşmasına sebep olabilir. “Bugün cuma yarın çalışmıyorum o zaman bu gece geç yatacağım” cümlesini çok sık kullanıyorsanız, uyku düzeninizin dengesiyle çok sık oynuyorsunuz demektir.
Vücudumuzun yüzde 50’si sudan oluşuyor. Susuz kalmak, metabolizmadaki pek çok faaliyetin bozulmasına sebep olurken uykusuzluk ve yorgunluğu da beraberinde getiriyor.
Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için, uyuduğuz ortamın koşulları büyük önem arz ediyor. Odanızın yeterince karanlık olması, sessiz olması ve geceleri soğuk olması iyi bir uyku için oldukça gerekli. Ayrıca uyumadan en az 6 saat önce kafein, alkol veya ağır yiyecek tüketimini bırakmaya özen gösterin.
Beraber uyuduğunuz kişinin uykunuz üzerinde büyük bir etkisi var. Uyuduğunuz kişinin herhangi bir uyku problemi varsa sizin de uyku düzeniniz olumsuz etkileniyor. Partneriniz, horluyor veya sık sık yatakta dönüyorsa sizin de uyku kaliteniz ister istemez düşecektir.
Uyku kalitenizi en çok etkileyen faktörlerden biri de şüphesiz uyku bozukluğuna sebep olan rahatsızlıklar. Uyku apnesi olan bir kişi gecede 50 yada 100 defa uyanabilir. Uyandığınızda ise bir daha derin uykuya geçişiniz zorlaşacaktır. Yeterli ve kalite bir uyku için profesyonel yardım alın.