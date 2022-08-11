Galeri

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 12:41 - Son Güncelleme : 11.08.2022 - 12:47

Tüm gece deliksiz bir uykunun ardından enerjik bir şekilde güne başlamak istiyorsunuz ama her seferinde bitkin bir şekilde uyanıyorsunuz. Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan sebepler, uyku düzeninizi değiştirmeniz konusunda yol gösterici olabilir.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 1

Her akşam vakitle yatmanıza ve yeterli uyku aldığınızı düşünmenize rağmen sabahları yorgun bir şekilde mi uyanıyorsunuz? National Sleep Foundation (Ulusal Vakfı) sağlıklı bir yetişkinin 7-9 saat uyuması gerektiğini savunuyor. CNN Health, bu altın kuralı uygulamanıza rağmen hala yorgun olmanızın altında 8 sebebin yattığını belirtiyor.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 2

YORGUNLUK

Kaliforniya Üniversitesi’nden Jennifer Martin, her yorgunluk türünün uyku getirmeyeceğini savunuyor. Ağrılı ve sancılı durumlar, metabolizmadan kaynaklanan rahatsızlıklar, anemi veya kronik hastalıklardan doğan yorgunluk, sabah uyandığınızda yeterli ve kaliteli bir uyku uyumamış gibi kalkmanıza sebep olabilir.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 3

HAREKETSİZ YAŞAM

Eğer genel olarak hareketsiz bir yaşantınız varsa, vücudunuz düşük enerjide çalışmaya alışkın olacaktır. Bu nedenle günlük işlerinizi yaparken bile olması gerekenden daha yorgun hissedebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlıklı bir yetişkinin haftada ortalama 150 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 4

ANKSİYETE VE DEPRESYON

Ruhsal durumunuz uyku kalitenizi önemli ölçüde etkiliyor. Anksiyete ve depresyon, uyumak için gereken süreye ve gece uykunuzun bölünme sıklığına etki gösteriyor. Bu rahatsızlıklar için kullandığınız ilaçlar da uykusuzluğa neden olabilir veya derin uykuya geçmenize engel olabilir.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 5

DÜZENSİZ UYKU

Günlük rutinimiz her gün veya her hafta aynı olmayabiliyor. Özel planlar veya iş hayatınız uyku düzeninizin şaşmasına sebep olabilir. “Bugün cuma yarın çalışmıyorum o zaman bu gece geç yatacağım” cümlesini çok sık kullanıyorsanız, uyku düzeninizin dengesiyle çok sık oynuyorsunuz demektir.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 6

SUSUZ KALMAK

Vücudumuzun yüzde 50’si sudan oluşuyor. Susuz kalmak, metabolizmadaki pek çok faaliyetin bozulmasına sebep olurken uykusuzluk ve yorgunluğu da beraberinde getiriyor.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 7

SAĞLIKSIZ UYKU ORTAMI VE RUTİNİ

Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için, uyuduğuz ortamın koşulları büyük önem arz ediyor. Odanızın yeterince karanlık olması, sessiz olması ve geceleri soğuk olması iyi bir uyku için oldukça gerekli. Ayrıca uyumadan en az 6 saat önce kafein, alkol veya ağır yiyecek tüketimini bırakmaya özen gösterin.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 8

UYKU PARTNERİ PROBLEMİ

Beraber uyuduğunuz kişinin uykunuz üzerinde büyük bir etkisi var. Uyuduğunuz kişinin herhangi bir uyku problemi varsa sizin de uyku düzeniniz olumsuz etkileniyor. Partneriniz, horluyor veya sık sık yatakta dönüyorsa sizin de uyku kaliteniz ister istemez düşecektir.

Sabahları yorgun bir şekilde uyanmanızın altında yatan 8 sebep - 9

UYKU BOZUKLUĞU

Uyku kalitenizi en çok etkileyen faktörlerden biri de şüphesiz uyku bozukluğuna sebep olan rahatsızlıklar. Uyku apnesi olan bir kişi gecede 50 yada 100 defa uyanabilir. Uyandığınızda ise bir daha derin uykuya geçişiniz zorlaşacaktır. Yeterli ve kalite bir uyku için profesyonel yardım alın.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER