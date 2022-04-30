Sağlıklı bayram sofraları için 12 öneri

GÜNDE EN AZ 2,5-3 LİTRE SIVI ALIN

8- Ramazan boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2,5-3 litre sıvı alınmalı, sıvı tüketimini artırmak amacıyla su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli/şekersiz komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar tüketilmeli.

9- Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemeli.

10- Bayram süreciyle birlikte kişilerin uyku düzeni ramazan öncesi düzenlerine dönmeli böylece gece yeme alışkanlığının önüne geçilmeli.