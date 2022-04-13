Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği)

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Ramazan ayı boyunca oruç tutanların yeme ritmi 1 ay süreyle “sahur-iftar” şeklinde olacak. Ramazanda sağlıklı kalabilmek ve açlık krizini önlemek için Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tok tutan 10 sahur seçeneğini açıkladı.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 1

Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 2

Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 3

Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 4

Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 5

Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 6

Meyveli yoğurt: Şeftali ya da kayısı eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 7

Yağlar: Zeytinyağı ve keten tohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz. Yağdan zengin olması nedeniyle avokado da iyi bir sahur seçeneği.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 8

Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 9

Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Bol salatalık eklenmiş güzel bir cacık da içecek yerine geçebilir.

Sahur menüsü nasıl olmalı? (Tok tutan 10 sahur seçeneği) - 10

Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.

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