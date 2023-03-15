Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) kişilik bozukluğu nedir, belirtileri neler?

SIKÇA GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

-İlişkilere kafa yormak ya da onları aynı hızla bitirmek gibi gerçek ya da algılanan terk edilmekten kaçınma çabaları.



-Aile, arkadaşlar ve sevdiklerinizle yoğun ve istikrarsız ilişkiler örüntüsü.



-Çarpık ve kararsız bir benlik imajı veya benlik duygusu.



-Para harcama, güvensiz seks, madde bağımlılığı, dikkatsiz araba kullanma ve aşırı yemek yeme gibi dürtüsel ve genellikle tehlikeli davranışlar.



-Lütfen unutmayın: Bu davranışlar çoğunlukla yüksek ruh hali veya enerjinin olduğu zamanlarda meydana geliyorsa, bunlar sınırda kişilik bozukluğu değil, duygudurum bozukluğunun belirtileri olabilir. Kesme gibi kendine zarar verme davranışı.



-Tekrarlayan intihar davranışları veya tehditleri düşünceleri.



-Birkaç saatten birkaç güne kadar süren ataklarla, yoğun ve oldukça değişken ruh halleri.



-Kronik boşluk hissi.



-Uygunsuz, yoğun öfke veya öfkeyi kontrol etme sorunları.



-Kendinden kopmuş hissetmek, kendini vücudunun dışından gözlemlemek veya gerçek dışılık duyguları gibi ayrışma duyguları.