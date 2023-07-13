Siroz hastalığı nedir, neden olur? Karaciğer sirozu belirtileri

Karaciğer sirozu herhangi bir kronik karaciğer hastalığının son dönemi olarak tanımlanmaktadır. Histolojik olarak normal karaciğer dokusunun kaybolması ile normal dokunun yerini etrafı fibröz doku ile çevrili rejeneratif nodüllerin almasıdır.



Karaciğer hayati bir organımızdır. Protein sentezi, safra, safra tuzu üretimi, yağ sentezi, yağ depolanması, karbonhidratların glikojen şeklinde depolanması; alkol, ilaç ve zehirlerden vücudun temizlenmesi başta olmak üzere 500’de fazla işlevi olan bir organımızdır. Karaciğer vücut ağırlığımızın yaklaşık olarak %2’sini oluşturur. Yetişkinlerde ağırlığı 1.4-1.6 kg arasında değişmektedir. Hepatik arter ve portal venden beslenir; diğer bir deyişle hem arter hem de venden beslenen tek organımızdır.