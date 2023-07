Siroz hastalığı nedir, neden olur? Karaciğer sirozu belirtileri

KARACİĞER SİROZUNA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

1-Kronik hepatitler



a- Viral hepatitler (B, C, D)

b- Otoimmün hepatitler



2-Alkole bağlı siroz



3-Biliyer hastalıklar



a-Primer ve sekonder biliyer siroz

b-Primer sklerozan kolanjit



4-İlaç ve toksik maddelere bağlı siroz



5-Kalıtsal metabolik bozukluklara bağlı siroz



a-Hemokromatozis

b-Wilson hst.

c-Galaktozemi

d-Alfa-1antitripsin eks.

e-Tip IV Glikogenosis,

f- Galaktozemi

g-Tirozinemi

h-Kistik fibrozis



6- Venöz çıkış obstrüksiyonu



a- Veno-oklusiv hst.

b- Budd-Chiari sendromu



7- Kalp Yetmezliği



a- Sağ kalp yetmezliği

b- Konst.perikardit

c- Triküspit yetm.



8- Ender nedenlere bağlı siroz



a- Konjenital silifiz

b- Fibrokistik hastalık

c- Sarkoidoz



9- İntestinal bypass cerrahisi



10- Malnütrisyon



11-Obezite ve Diyabet (NASH)