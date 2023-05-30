Stockholm sendromu nedir, belirtileri neler? Çöp Adam dizisiyle gündeme geldi

Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati aşk ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan bir terimdir.
Stockholm sendromu, esir tutulmaya verilen psikolojik bir tepkidir. Stockholm sendromlu kişiler, onları kaçıranlarla psikolojik bir bağ kurar ve onlara sempati duymaya başlar.
Psikiyatr Nils Bejerot tarafından adlandırılan sendrom, ismini 1973 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de yaşanan bir olaydan almaktadır.
1973 yılında Stockholm'de Kreditbanken adlı bankaya giren soyguncular, polis tarafından kuşatılınca dört banka çalışanını rehin alarak, altı gün boyunca direnir. Altı günün sonunda, polis operasyon yaptığında ise beklenmedik bir durumla karşılaşılır. Rehineler, kurtarılmaya aktif biçimde direnir ama kurtarılırlar. Sonrasında rehineler, mahkemede soyguncu aleyhine ifade vermekten kaçınır. Dahası, aralarında para toplayıp soyguncuların savunmasına yardımcı olur.
Kurbanın kendisini, baskıcının yerine koyup olayları onun gözünden görmesini anlatan Stockholm Sendromu, bugün tarikat üyeleri, savaş esirleri, aile içi şiddet mağdurları gibi farklı durumlarda bir anahtar kavram olarak kullanılıyor.
Stockholm sendromu olan kişilerde şunlar bulunur:
Esir alanlara veya istismarcılara karşı olumlu duygular.
Onları kaçıranların inanç ve davranışlarına sempati duymak.
Polise veya diğer otorite figürlerine karşı olumsuz duygular.
Diğer semptomlar travma sonrası stres
bozukluğuna (TSSB) benzer ve şunları içerir:
Geçmişe dönüşler.
Güvensiz, sinirli, sinirli veya endişeli hissetmek.
Daha önce zevk aldığınız şeylerden rahatlayamaz veya zevk alamazsınız.
Odaklanmada zorluk.