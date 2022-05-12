Stresi yenmenin en etkili yolları

Stres, kişinin hayatının farklı evrelerinde maruz kaldığı, alıştığı düzeni etkileyen ve adaptasyon gerektiren her türlü durumu içerir. Stres etmenleri kısa süreli “akut” olabileceği gibi, daha uzun süren “kronik” etmenler de olabilir. Akut stres etmenleri, bir yakının kaybı, boşanma, iş değişikliği, kredi çekme, yaşam yeri değişikliği gibi değişikliklerin yanı sıra, çoğu insanın olumlu olaylar olarak nitelendirebileceği evlilik, olağanüstü bir kişisel başarı, tatile çıkmak gibi etmenler de olabilir. Önemli sınavlar gibi tekrarlayan durumlar, bazı olumsuz deneyimlerle giden sosyal ilişkiler, akut olarak tekrarlayıcı stres kaynağı olabilir.

Kronik stres etmenleri ise, daha çok kişilerin yaşamda taşıdıkları sosyal roller ve bunlara ilişkin algıları, uzun süreli sağlık sorunları, finansal sorunlar ya da yakın ilişkilerle ilgili sorunlar olabilir. Bunun dışında, kişinin yaşamını ve bedensel bütünlüğünü tehdit eden olaylara maruz kalması ya da başka bir insanın bu olaylara maruz kalmasına şahit olması veya bunu duyması da travmatik stres kaynağı olarak gösterilir.