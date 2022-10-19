Travmatik anıların uyku esnasında silinmesi mümkün olabilir

Herkes yaşadığı travmatik olayları unutmak ve hayatında yeni bir sayfa açmak ister. Ancak hafızalarımıza kazanan travmaları unutmak ve etkilerinden kurtulmak hiç de kolay değil. Yapılan yeni bir araştırmaya göre uyku esnasında dinlenilen bazı sesler anıların silinmesine yardımcı oluyor.

İngiliz haber sitesi Metro’da yayınlanan araştırmaya göre travmatik anıları unutmak için uyku esnasında bazı seslere maruz kalmak yeterli.

Geçmişte yapılan araştırmalar, uyku esnasında dinletilen seslerin, bazı anıların gün yüzüne çıkmasını tetikleyebileceğini ortaya koymuştu. Ancak son yapılan çalışmalar, aynı tekniğin anıları unutmakta da kullanılabileceğini gösteriyor.