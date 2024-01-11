Vizyona girecek filmler 2024: Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona girecek.
İŞTE O FİLMLER..
KOLPAÇİNO 4 4'LÜK
Kolpaçino serisinin dördüncü filmi "Kolpaçino 4 4'lük", kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Şafak Sezer'in, senaryosunu yazıp Aydemir Akbaş ile başrolünü paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor.
Geniş oyuncu kadrosuyla dikkati çeken filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Sadi Celil Cengiz, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Ömer Kurt, Mete Gök, Kubilay Penbeklioğlu, Abidin Yerebakan, Selim Erdoğan ve Cem Kılıç rol aldı.