Yeme bozukluğu 'binge eating' nedir?

Haberler - ntv.com.tr | 16.04.2022 - 09:17
‘Kompulsif yeme bozukluğu' olarak da bilinen aşırı yeme bozukluğu (BED) kontrolsüz bir şekilde yemek yeme isteğinin ortaya çıktığı bir rahatsızlık türüdür.
Birden bastıran güçlü bir istek ile yemeye başlayan birey, yediğininin niteliğine bakmaksızın çok fazla yiyecek tüketmeye başlar.
'Binge eating' rahatsızlığınından birden fazla sebebi olabilir. Kalıtsal sebeplerden dolayı bazı insanların dopamin seviyesi yüksek olur ve bu sebeple yeme bozukluğu gelişebilir.
Erkeklere oranla kadınlarda yeme bozukluğu daha sık görülüyor. Biyolojik faktörlere bağlı olarak kadınlar, daha çok risk altında. Bu rahatsızlığa sahip bireylerin çoğunda kilo problemi de gözleniyor. Eğer aşırı kilonuz varsa risk altında olabilirsiniz.
- Çok yedikten sonra suçlu hissetme
- Normal miktardan daha hızlı yeme
- Gereğinden fazla yeme
- Utanç duygusuyla tek başına yeme
- Ani yeme krizleri
- Ruh hali değişkenliği
- Yiyecek saklama ve biriktirme
Tıkanırcasına yeme bozukluğunun en büyük sebeplerinden biri de psikolojik durumlar. Ölüm, ayrılık, kaza, travmalar, depresyon veya madde kullanımı gibi sebepler bu tür yeme bozukluğuna sebep olabilir.
Bu yeme bozukluğunu yenmek için öncelikle doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması gerekiyor. Verimli uyku, yeterli egzersiz ve düzenli beslenme ile bu hastalığı yenmek mümkün olabilir.
Eğer yeme bozukluğunun altında yatan sebepler psikolojik ise sorunların derinine inmek gerekiyor. Her ne kadar yeme düzeninizi değiştirseniz de psikolojik sebepler, rahatsızlığın nüksetmesine sebep olabilir.