Yeme bozukluğu 'binge eating' nedir?

TEDAVİSİ NEDİR?

Bu yeme bozukluğunu yenmek için öncelikle doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması gerekiyor. Verimli uyku, yeterli egzersiz ve düzenli beslenme ile bu hastalığı yenmek mümkün olabilir.

Eğer yeme bozukluğunun altında yatan sebepler psikolojik ise sorunların derinine inmek gerekiyor. Her ne kadar yeme düzeninizi değiştirseniz de psikolojik sebepler, rahatsızlığın nüksetmesine sebep olabilir.