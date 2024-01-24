Zombi virüsü nedir, belirtileri neler?

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın erken evrelerinde, etkilenen hayvanlar genellikle huzursuz ve istirahatsız bir davranış sergiler.



Zombi geyik hastalığı ilerledikçe, hayvanlarda koordinasyon kaybı, titreme ve dengesizlik görülebilir.



Ağızda aşırı tükürük üretimi ve yutma zorluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir.



Hayvanlar zamanla zayıflayabilir ve kas atrofisi gelişebilir.