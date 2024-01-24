Zombi virüsü nedir, belirtileri neler?
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren virüslerden biri de zombi virüsü oldu. Bilim insanları, Kuzey Kutbundaki donmuş toprakların erimesinin ardından "antik zombi virüslerinin" felaket boyutunda bir küresel salgını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Peki, zombi virüsü nedir, belirtileri neler?
Kuzey Kutbu'ndaki artan sıcaklıklar, bölgenin yer altındaki donmuş toprak tabakasını eritiyor. Bu erime on binlerce yıl boyunca uykuda kaldıktan sonra hayvan ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek virüsleri harekete geçiriyor.