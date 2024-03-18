Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı yarın açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarını belirterek, “Ayrıca yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarını belirterek, “Ayrıca yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye’nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız” dedi. Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı’nın açılması ile Bakanlık olarak İstanbul’a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı.