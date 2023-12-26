Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?)
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında taraflar müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai karar bu hafta beklenen üçüncü toplantıyla birlikte açıklanacak. Toplantının tarihi henüz net değil. Ancak komisyonun çalışmalarını önümüzdeki hafta tamamlaması gerekiyor. İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması...
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.