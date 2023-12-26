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Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?)

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında taraflar müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai karar bu hafta beklenen üçüncü toplantıyla birlikte açıklanacak. Toplantının tarihi henüz net değil. Ancak komisyonun çalışmalarını önümüzdeki hafta tamamlaması gerekiyor. İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması...

Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?) - 1

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

11 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

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Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?) - 2

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. 

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.

Toplantıda, taraflar bir rakam telafuz etmedi.

Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?) - 3

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret komisyonunun 3. toplantısının tarihi ise henüz net değil.

Ancak Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?) - 4

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA: RAKAM KONUŞULMADI

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2. toplantı sonrası açıklama yaptı.

Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok. Bu hafta içinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca varmasını diliyoruz."

Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?) - 5

BAKAN IŞIKHAN: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Toplantılarda şu ana kadar rakam konuşulmazken hükümet tarafından çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı gelmişti.

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.

Bakan Işıkhan şunları kaydetti: "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir."

Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?) - 6

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?) - 7

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret halen ne 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Zam oranının aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret bu hafta belli olacak (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?) - 8

ASGARİ ÜCRETİM İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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