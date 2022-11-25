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Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama

Milyonlarca kişinin gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (RYT) düzenlemesinde... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler askerlik borçlanması, prim ödemesi, kıdem tazminatı ve tazminat kredi desteğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama - 2

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.

Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama - 3

EMEKLİYLE İLGİLİ PRİM DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak, "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama - 4

EYT'LİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEK

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, "Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var." diyerek şunları kaydetti;

Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama - 5

EYT'LİNİN KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ?

"Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir."

Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama - 6

İŞVERENİN TAZMİNAT İÇİN KREDİ TALEBİ

İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Askerlik borçlanması EYT'li yapar mı? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama - 7

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ

Bakan Bilgin,, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu topsantısı sonrası sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesine ilişkin soruları da yanıtladı..

Bilgin,, kamudaki tüm sözleşmeli personelleri kapsayan düzenlemenin son halininin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını söyledi..

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