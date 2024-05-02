Piyasalar enflasyona kilitlendi: Kritik veri öncesi bilinmesi gerekenler
Nisan ayı enflasyon rakamları cuma günü açıklanacak. Enflasyonun gıda ve hizmetlerde yaşanan fiyat artışlarının etkisiyle rekor kırması bekleniyor. İşte kritik enflasyon verisi öncesi bilinmesi gerekenler...
Türkiye'nin nisan enflasyonu yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.
Enflasyonun gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışın katkısıyla yüzde 3'ten fazla yükselmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun yüzde 70'i aşabileceği ifade ediliyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.