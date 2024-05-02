Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?
Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemlerine dair araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Mayıs ayının ilk haftası ile beraber hız kazandı. Her ay belirlenen tarihlerde aile destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. İşte, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...