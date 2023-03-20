Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede

ALTINDA CREDIT SUISSE DÜŞÜŞÜ

Öte yandan piyasalar birkaç gündür Amerika'da başlayan bankacılık sektöründeki krizlerin Avrupa'ya sıçramasına odaklanmış durumda.

ABD bankacılık sistemindeki krizin ardından Credit Suisse'nin daha zor bir duruma düşmesinin küresel finans sektörü için yarattığı endişeler ile 2000 dolar seviyesine yönelen ons altın fiyatı, Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonrası geriliyor.



Bir bankacılık krizinin engellenmesi ve global finansal piyasalarda istikrarın sağlanması için gerek İsviçre'nin gerekse Fed öncülüğündeki global merkez bankalarının attıkları adımların etkisiyle ons altın bu sabah yüzde 1 gerileyerek 1.968 dolar seviyesini test etti.