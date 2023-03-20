ntv.com.tr

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede

ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) ve New York merkezli Signature Bank'ın iflas etmesinin ardından Avrupa merkezli Credit Suisse'in de kriz yaşaması büyük endişelere yol açmıştı. ABD ve Avrupa'da bankacılık sistemine yönelik risklerin ortadan kaldırılması için art arda yeni kararlar alındı.

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede - 1

İFLAS FURYASININ ARDINDAN GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ CREDIT SUISSE SATILIYOR

ABD'deki banka iflaslarının ardından İsviçre'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi küresel bir bankacılık krizi korkusunu artırmıştı. İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse, ülkenin en büyük bankası UBS tarafından 3 milyar İsviçre frangı karşılığında satın alınıyor. 

Satın almayı İsviçre resmi kurumlarının desteklediği ve İsviçre Merkez Bankası'nın da önemli miktarda likidite yardımı sağlayacağı açıklandı.

HABERE GİT

NTVPARA HABERLERİ

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede - 2

FED VE 5 BÜYÜK MERKEZ BANKASINDAN LİKİDİTE ADIMI

İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacağını açıklamasının ardından Fed ve 5 büyük merkez bankası (Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları) likiditeyi artırmaya yönelik ortak adım atma kararı aldı.

Buna göre, halihazırda dolar işlemleri sunan merkez bankaları, 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkaracak.

HABERE GİT

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede - 3

UBS'İN CREDIT SUISSE'İ ALMASI OLUMLU KARŞILANDI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada da "Finansal istikrarı desteklemek için bugün İsviçre makamları tarafından açıklanan kapsamlı eylemleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bugün yapılan açıklamaların hazırlıkları boyunca uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu eylemlerin uygulanmasını desteklemeye devam edileceği kaydedildi.

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede - 4

İFLAS EDEN SIGNATURE BANK, 38,4 MİLYAR DOLARA SATILDI

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflas eden Signature Bank'ın New York Community Bankasının yan kuruluşu tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığını bildirdi.

FDIC'den söz konusu anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, Signature Bank'ın 40 eski şubesinin pazartesi gününden itibaren New York Community Bankasının yüzde 100 iştiraki olduğu Flagstar Bank'ın bünyesinde faaliyet göstereceği ifade edildi.

Signature Bank'ın yaklaşık 38,4 milyar dolarlık varlığının satın alındığı bilgisi verildi.

HABERE GİT

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede - 5

ÜNLÜ YATIRIMCI BANKACILIK KRİZİ İÇİN DEVREDE

Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü yatırımcı Warren Buffett, bölgesel bankacılık krizinin ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile temasa geçti. Ünlü milyarderin üst düzey yetkilileriyle temas halinde olduğu öğrenildi.

Warren Buffett daha önce de kriz yaşayan bankalara güveni yeniden tesis etmek için yatırımcı statüsüyle destek olmuştu.

HABERE GİT

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede - 6

ALTINDA CREDIT SUISSE DÜŞÜŞÜ 

Öte yandan piyasalar birkaç gündür Amerika'da başlayan bankacılık sektöründeki krizlerin Avrupa'ya sıçramasına odaklanmış durumda. 

ABD bankacılık sistemindeki krizin ardından Credit Suisse'nin daha zor bir duruma düşmesinin küresel finans sektörü için yarattığı endişeler ile 2000 dolar seviyesine yönelen ons altın fiyatı, Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonrası geriliyor.

Bir bankacılık krizinin engellenmesi ve global finansal piyasalarda istikrarın sağlanması için gerek İsviçre'nin gerekse Fed öncülüğündeki global merkez bankalarının attıkları adımların etkisiyle ons altın bu sabah yüzde 1 gerileyerek 1.968 dolar seviyesini test etti.

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede - 7

BANKACILIK KRİZİ KRİPTO PARALARI DA ETKİLEDİ

Yılın başında 16 bin 500 doların biraz üzerinde işlem gören Bitcoin, bir hafta önce başlayan ralli ile hızla yükselişe geçti ve 26 bin doları aşarak son 9 ayın zirvesine oturdu.

Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede - 8

BANKACILIK KRİZİNİN PETROL FİYATLARINA ETKİSİ NE OLACAK?

ABD'de bankaların iflasıyla başlayan finansal kriz endişesi, küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerin petrol piyasalarına etkisinin "kısa süreli" olacağı ve fiyatların varil başına 75 ila 80 dolarda seyredeceği tahmin ediliyor.

HABERE GİT

DAHA FAZLA GÖSTER