Banka iflaslarının ardından alarm durumu: Merkez bankaları devrede

ABD'deki banka iflaslarının ardından İsviçre'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi küresel bir bankacılık krizi korkusunu artırmıştı. İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse, ülkenin en büyük bankası UBS tarafından 3 milyar İsviçre frangı karşılığında satın alınıyor.
Satın almayı İsviçre resmi kurumlarının desteklediği ve İsviçre Merkez Bankası'nın da önemli miktarda likidite yardımı sağlayacağı açıklandı.
İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacağını açıklamasının ardından Fed ve 5 büyük merkez bankası (Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları) likiditeyi artırmaya yönelik ortak adım atma kararı aldı.
Buna göre, halihazırda dolar işlemleri sunan merkez bankaları, 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkaracak.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada da "Finansal istikrarı desteklemek için bugün İsviçre makamları tarafından açıklanan kapsamlı eylemleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bugün yapılan açıklamaların hazırlıkları boyunca uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu eylemlerin uygulanmasını desteklemeye devam edileceği kaydedildi.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflas eden Signature Bank'ın New York Community Bankasının yan kuruluşu tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığını bildirdi.
FDIC'den söz konusu anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, Signature Bank'ın 40 eski şubesinin pazartesi gününden itibaren New York Community Bankasının yüzde 100 iştiraki olduğu Flagstar Bank'ın bünyesinde faaliyet göstereceği ifade edildi.
Signature Bank'ın yaklaşık 38,4 milyar dolarlık varlığının satın alındığı bilgisi verildi.
Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü yatırımcı Warren Buffett, bölgesel bankacılık krizinin ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile temasa geçti. Ünlü milyarderin üst düzey yetkilileriyle temas halinde olduğu öğrenildi.
Warren Buffett daha önce de kriz yaşayan bankalara güveni yeniden tesis etmek için yatırımcı statüsüyle destek olmuştu.
Öte yandan piyasalar birkaç gündür Amerika'da başlayan bankacılık sektöründeki krizlerin Avrupa'ya sıçramasına odaklanmış durumda.
ABD bankacılık sistemindeki krizin ardından Credit Suisse'nin daha zor bir duruma düşmesinin küresel finans sektörü için yarattığı endişeler ile 2000 dolar seviyesine yönelen ons altın fiyatı, Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması sonrası geriliyor.
Bir bankacılık krizinin engellenmesi ve global finansal piyasalarda istikrarın sağlanması için gerek İsviçre'nin gerekse Fed öncülüğündeki global merkez bankalarının attıkları adımların etkisiyle ons altın bu sabah yüzde 1 gerileyerek 1.968 dolar seviyesini test etti.
Yılın başında 16 bin 500 doların biraz üzerinde işlem gören Bitcoin, bir hafta önce başlayan ralli ile hızla yükselişe geçti ve 26 bin doları aşarak son 9 ayın zirvesine oturdu.
ABD'de bankaların iflasıyla başlayan finansal kriz endişesi, küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Söz konusu gelişmelerin petrol piyasalarına etkisinin "kısa süreli" olacağı ve fiyatların varil başına 75 ila 80 dolarda seyredeceği tahmin ediliyor.