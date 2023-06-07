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Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor

Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler listesi açıklandı. İstanbul, 33 milyarderle 13. sırada yer aldı.

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 1

Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler listesinde istanbul da yer aldı.

NTVPARA HABERLERİ

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 2

Küresel varlık yönetim şirketi Wealth-X, 2022 yılının "dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler" listesini yayımladı.

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 3

Kuruluşa göre dolar milyarderlerinin yüzde 30'u, dünya genelindeki 16 kentte yaşıyor. İstanbul, 33 dolar milyarderiyle bu listede 13. sırada yer aldı.

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 4

En fazla milyarderin yaşadığı şehir ise 136 kişi ile New York oldu.

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 5

New York'u 112 milyarderle Hong Kong, 84 ile San Fransisco, 76 ile Moskova ve 75 milyarder ile Londra izledi.

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 6

Wealth-X'e göre zenginler 3 ayrı kategoride gruplanıyor. 1 milyon doları olan milyoner, 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olanlar "ultra yüksek net değerli birey" olarak tanımlanıyor.

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 7

1 milyar dolara ulaşanlara ise milyarder deniyor.

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 8

Kuruluşun raporuna göre milyarder sayısı geçen yıla göre yüzde 3,5 oranında azaldı.

Dolar milyarderleri listesi: 33 milyarder İstanbul'da yaşıyor - 9

Rapora göre bunun nedeni Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, yüksek seyreden küresel enflasyon ve ABD ile Çin arasındaki gerilim.

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