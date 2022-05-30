Geçen haftanın (23-27 Mayıs 2022) en çok kazandıran yatırım araçları (Dolar, Euro, Altın, BİST, Bitcoin)

Haberler 30.05.2022 - 07:20
23-37 Mayıs haftasının piyasalar açısından en önemli olayı Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Piyasa beklentileri dahilinde Merkez Bankası yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.
Hafta içinde piyasaları etkileyen önemli bir konu da "süper bono" beklentisiydi. Süper Bono'nun açıklanması beklentileriyle BİST 100 ve dövizde dalgalanmalar yaşandı.
23-27 Mayıs işlem haftasında "Kıymetli Madenler Fonu", Borsa İstanbul (BİST), döviz (dolar-euro-sterlin) ve altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
İşte 23-27 Mayıs haftasında en çok kazandıran yatırım araçları;
EURO
23-27 Mayıs haftasında dövizdeki artıştan en çok kazanç sağlayan para birimi euro oldu. Dünyada Dolar endeksinin (DXY) düşmesinde dolayı euro döviz kazançlarından en yüksek getiriyi getiren enstrümandı. Euro yatırımcısına geçtiğimiz hafta yüzde 4.28'lik bir kazanç sağladı.
STERLİN
İngiliz para birimi sterlin, DXY'deki düşüş ve ülkedeki döviz fiyatlarındaki artıştan pozitif yönlü etkilenerek yüzde 3,6'lik bir kazanç sağladı.
DOLAR
Bu hafta ABD doları yüzde 2,61 değer kazanarak 16,3020 liraya yükseldi. Dolar, DXY'deki düşüşten dolayı döviz enstrümanları arasında en düşük getiriye sahip oldu.
ALTIN
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,85 artışla 966.80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 kazançla 6 bin 477 liraya yükseldi.
BİST
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,80 artarak 2.438,84 puandan tamamladı. BİST100 hisselerinden Karsan yüzde 22 ve Aksa yüzde 16,23 kazanç sağladı. BİST100 hisselerinde Garanti Bankası yüzde 12,49 zararla haftayı kapattı.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,91 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
BİTCOİN
Bitcoin tarihinde ilk kez arka arkaya dokuz hafta kırmızı kapatTI. Geçtiğimiz hafta yüzde Bitcoin yüzde 2,17 değer kaybetti.