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Emekli bayram ikramiyesi 2024: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Üç ayların son ayı olan ramazan ayının gelmesiyle birlikte, bayram tarihi araştırmaları da başladı. Bu yıl 10 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan son Kabine toplantısı sonrasında bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi 2024: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? - 1

2024 yılı Ramazan Bayramı için 1 ay zaman kala, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih emekliler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginde yaptığı açıklama sonrasında, bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

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Emekli bayram ikramiyesi 2024: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2024: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Buna göre; Bayram ikramiyeleri bu yıl 3 bin lira olarak yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2024: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? - 4

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi 2024: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? - 5

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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