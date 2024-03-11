Emekli bayram ikramiyesi 2024: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

2024 yılı Ramazan Bayramı için 1 ay zaman kala, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih emekliler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginde yaptığı açıklama sonrasında, bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.