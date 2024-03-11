Emekli bayram ikramiyesi 2024: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu?
Üç ayların son ayı olan ramazan ayının gelmesiyle birlikte, bayram tarihi araştırmaları da başladı. Bu yıl 10 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan son Kabine toplantısı sonrasında bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?
2024 yılı Ramazan Bayramı için 1 ay zaman kala, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih emekliler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginde yaptığı açıklama sonrasında, bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.