ntv.com.tr

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır?

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ek zam yapıldı oran yüzde 49,25'e yükseldi. Kararı duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların yatırılacağı tarihi de açıkladı. Yeni ek zam ile birlikte kök maaş tablosu da güncellendi. Hangi emekliler 10 bin TL'nin üstünde maaş alacak? En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Sorularının yanıtları haberimizde...

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 1

2024 yılında emekli maaşlarında yapılacak artış oranı eşitlendi. Memur emeklileri ile SSK ve bağkur emeklileri aynı oranda zam alacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 2

Işıkhan, "13 milyonu bulan ssk ve bağkur emeklilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibariyle yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Aslında başka bir ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlayıyoruz." açıklamasında bulundu.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 3

Emekli maaş artışı nedeniyle oluşacak aylık farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı sorusuna da yanıt veren Işıkhan, "Teklifimiz şu anda Genel Kurul'da kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak." dedi.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 4

YÜZDE 12 İLAVE ZAM

2024 yılının ilk altı ayı için SSK ve Bağkur emekli maaşlarında yüzde 37,7 artış yapılması öngörülüyordu. Son kabine toplantısında alınan kararla bu oran 5 puanlık artışla 42,6'ya yükseltilmişti. Yapılan son değişiklikle emekli maaşlarına yapılacak ilave zam oranı 12 puana yaklaşmış oldu.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Meclis'e sevk edilen yasa teklifinde en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlenmişti. Emekli maaşlarına ilişkin son artış kararının bu rakamda herhangi bir değişikliğe neden olması beklenmiyor.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 6

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 7

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 8

KÖK MAAŞA GÖRE HESAPLAMA

Emekli maaşına yapılan yeni ek zam ile birlikte en düşük maaş olan 10 bin TL'yi alanların kök maaşı önem kazandı. Kök maaşı 6500 lira olan bir emekli en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın üzerinde aylık alacak. 6 bin 500 liranın altında olan emeklilerin maaşları en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'ye eşitlenecek.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 9

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 10

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır? - 11

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER