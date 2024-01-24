Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır?

KÖK MAAŞA GÖRE HESAPLAMA

Emekli maaşına yapılan yeni ek zam ile birlikte en düşük maaş olan 10 bin TL'yi alanların kök maaşı önem kazandı. Kök maaşı 6500 lira olan bir emekli en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın üzerinde aylık alacak. 6 bin 500 liranın altında olan emeklilerin maaşları en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'ye eşitlenecek.