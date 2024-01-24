Emekli maaşlarına ek zam: Zam farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? Kök maaş nasıl hesaplanır?
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ek zam yapıldı oran yüzde 49,25'e yükseldi. Kararı duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların yatırılacağı tarihi de açıkladı. Yeni ek zam ile birlikte kök maaş tablosu da güncellendi. Hangi emekliler 10 bin TL'nin üstünde maaş alacak? En düşük emekli maaşı yükselecek mi? Sorularının yanıtları haberimizde...
2024 yılında emekli maaşlarında yapılacak artış oranı eşitlendi. Memur emeklileri ile SSK ve bağkur emeklileri aynı oranda zam alacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.