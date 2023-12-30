Evde yeni yıl sofrası en az 1000 lira

Yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve de maliyeti artırıyor.

Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram kabak çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 200 lirayı bulurken karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 350 liraya çıkıyor.