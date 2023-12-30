Evde yeni yıl sofrası en az 1000 lira
Yılbaşını ailesi ve yakınlarıyla kutlamak isteyenlerce evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan yeni yıl sofrası, sonrasında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için en az 1000 lira harcaması gerekiyor. Çeşidi bol sofralar için bu rakam 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
Yeni yıla evde gireceklerin alışveriş telaşı başladı.
Yılbaşını akşam evde aile arasında kutlayacaklar, sayılı saatler kala hazırlıklara hız verdi.