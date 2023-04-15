EYT emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? (2023 güncel liste)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, 2023 yılı emekli maaşı banka promosyonlarında güncel tutarlar merak ediliyor. EYT yasası sayesinde ilk etapta emeklilik başvurusunu tamamlayarak, emekli olan yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi, bankalarla yapacakları anlaşmalarla promosyon hakkı elde edecek. Peki, hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor?
İşte EYT emekli maaşı banka promosyonu güncel liste;
2023 yılı özelinde bankalarla yapılacak yeni anlaşmada promosyon tutarları en düşük 5 bin 500 TL'den hesaplanıyordu fakat en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması nedeniyle, bankalar yeniden hesaplamaya gidebilir.
Yapılacak olan yeni hesaplama sonrasında hem kamu bankaları hem de özel bankalar güncel promosyon ücretlerini yeniden duyuracak.
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mart – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde 1.500 TL'de chip para ödülü imkanı var.
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara ek ödemelerle 8.500 TL verilecek. Kampanya geçerlilik tarihi olarak 1 Nisan – 30 Nisan 2023 olarak duyuruldu. Ayrıca banka prim borcu olanlara da yüzde 1,69 oranında faizle kredi imkanı veriyor.
SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren EYT'lilere, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. DenizBank'tan birden fazla emekli maaşı alan emeklileri ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacak. Kampanyanın 30.04.2023 tarihine kadar geçerli olduğu bildirildi.
MAAŞ TUTARI - STANDART PROMOSYON - EYT'LİLERE MOBİL EK ÖDÜL - TOPLAM
3.500 TL Altı Maaş Alanlar - 3.000 - 3.000 TL - 6.000 TL
3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar - 3.500 - 3.500 TL - 7.000 TL
7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar - 4.500 - 4.500 TL - 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar - 5.000 - 5.000 TL - 10.000 TL
Emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre koşulsuz 8.500 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
SGK ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalabiliyor.
Kuveyt Türk, 8.000 TL'ye varan promosyon ödemesi taahüdünde bulunuyor.
Kuveyt Türk'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.800 TL,
3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.600 TL,
7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 7.200 TL,
10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir."
Türkiye Finans, emeklilere ek kampanyalarla 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya geçerlilik tarihi 30 Nisan olarak açıklandı.
Yapı Kredi bankası emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapıyor. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"6 Nisan 2023 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir."