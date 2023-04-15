EYT emekli maaşı banka promosyonu sorgulama: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? (2023 güncel liste)

BANKALARDA PROMOSYON TUTARLARI DEĞİŞEBİLİR

2023 yılı özelinde bankalarla yapılacak yeni anlaşmada promosyon tutarları en düşük 5 bin 500 TL'den hesaplanıyordu fakat en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması nedeniyle, bankalar yeniden hesaplamaya gidebilir.

Yapılacak olan yeni hesaplama sonrasında hem kamu bankaları hem de özel bankalar güncel promosyon ücretlerini yeniden duyuracak.