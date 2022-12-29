EYT'de yaş sınırı olmayacak? EYT'de bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

EYT'DE BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL OLACAK?

Kılıç, süreçle ilgili şunları söyledi;

"Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sgortalılık süresi ve 5 bin prim günü vardı. Borçlanma ve hizmet birleştirmeler konusunda zaten bugüne kadar çok adım atılmıştı, vatandaşlar da SGK'ya sıklıkla müracat ettiler özellikle askerlik borçlanması için.

Meclise sevk edileek, Meclise sevk edildikten sonra ben kısa bir süre içinde yasalaşacağını ümit ediyorum. Ocak ayı içinde yasalaşırsa takip eden ay başından itibaren vatandaşlarımız şubatın başından itibaren emeklilikle ilgili müracatlarını sosyal güvenlik kurumlarına yapabilirler.. E-devlet üzerinden yapabililrler."