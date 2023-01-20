EYT ile emekli olanlar düşük maaş mı alacak? SGK'dan zam oranlarındaki farkla ilgili açıklama

SGK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtildi.



Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, "Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir." bilgisine yer verildi.