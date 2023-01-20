EYT ile emekli olanlar düşük maaş mı alacak? SGK'dan zam oranlarındaki farkla ilgili açıklama

Emekli maaşlarına yılbaşından itibaren yüzde 30 zam yapıldı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar sonrası yasanın çıkmasını bekleyen EYT'liler de SGK'nın maaş hesaplama sistemi üzerinden aylıklarını sorgulamaya başladı.
Ancak EYT'lilerin yaptığı sorgulamada maaşların yüzde 30 artmadığı görüldü. Emekli adayları artış oranının yüzde 17 civarında kalması nedeniyle hata olup olmadığını merak etti.
Çok sayıda EYT'linin kafasını karıştıran sorunun cevabı belli oldu.
Enflasyon yıl içinde yüzde 85'lere çıksa da 2022 yılını yüzde 64,27 ile kapattı. Buna göre, en geniş kesimdeki düşüş nedeniyle ocak başında çalıştırdığı güncelleme sonrası tahmini zam yüzde 30 değil yaklaşık yüzde 17 olarak görünüyordu.
Zam oranlarındaki farkla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi.
SGK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtildi.
Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, "Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir."
Açıklamada, yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğu için 5 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
EYT düzenlemesine ilişkin yasanın şubat ayında Meclis'ten geçmesi ve ilk maaşların mart ayında ödenmesi bekleniyor.