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Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları)

Avrupa'da kış yaklaşırken enerji krizi nedeniyle birçok ülke tasarruf planlarını devreye sokuyor. Artan maliyetleri düşürmek adına vatandaşlar da enerji tasarrufuna yöneliyor. Peki evlerde her gün kullanılan kombi, TV, buzdolabı, ütü gibi aletler ne kadar enerji tüketiyor?

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 1

Kışa doğru giderken enerji krizi nedeniyle Avrupa'da tasarruf önlemleri artmaya başladı. Pek çok ülke maliyetleri düşürmek adına yeni önlemleri devreye sokuyor.

Avrupa'daki tasarruf planları akıllara ev aletlerinin enerji tüketimini getirdi. Kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, ütü gibi pek çok ev aleti günlük olarak sıkça kullanılıyor.

Peki bu aletler ne kadar enerji tüketiyor?

İşte kalem kalem evde kullanılan ürünlerin elektrik tüketim miktarları...

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 2

TELEVİZYON

Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat

Aylık Tüketim: 14 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 3

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 4

BULAŞIK MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat

Aylık Tüketim: 10 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 5

BUZDOLABI

Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat

Aylık Tüketim: 30 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 6

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 24 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 7

FIRIN

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 20 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 8

KOMBİ

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 34 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 9

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 12 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 10

ÜTÜ

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 11

SU ISITICISI (KETTLE)

Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat

Aylık Tüketim: 28 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 12

KAHVE MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 2 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 13

MİKRO DALGA

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 3 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 14

MİKSER - BLENDER - RONDO SET

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 4 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 15

TOST MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 4 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 16

ASPİRATÖR

Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat

Aylık Tüketim: 10 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 17

LED AYDINLATMA (3 ADET)

Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat

Aylık Tüketim: 2 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 18

BİLGİSAYAR

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 22 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 19

KLİMA

Haftalık Çalışma Süresi: 21 saat

Aylık Tüketim: 91 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 20

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 9 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 21

DERİN DONDURUCU

Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat

Aylık Tüketim: 16 kwh

Hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? (Ev aletlerinin elektrik tüketim miktarları) - 22

TRAŞ MAKİNESİ

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 1 kwh

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