İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
İstanbul'da et fiyatlarına gelen son zamlardan sonra market ve kasaplardaki fiyatlar da değişti. Et ve Süt Kurumu'nun da fiyatları göz önüne alındığında kentte kırmızı etin farklı fiyatlardan satıldığı görüldü. Semtten semte de değişkenlik gösteren et fiyatlarıyla ilgili konuşan Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Bölge Başkanvekili Veysel Günal, "Bazı besicilerin yaptığı spekülasyonlar yüzünden fiyatlar bu kadar artıyor. En çok zamlanan et çeşidi kuzu oldu." dedi.
Et çeşitlerinde fiyatların Et ve Süt Kurumu'nda, marketlerde ve kasaplarda semtten semte değiştiği görülüyor. Et ve Süt Kurumu'nda 230 liraya satılan kıymanın kilosu bazı marketlerde 412, kasaplarda ise 600 liraya kadar yükseldi.