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Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde test edilmeye başlandı. Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 1

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.

NTVPARA HABERLERİ

Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 2

Borularla 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaşan doğalgaz, ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesinde test ediliyor.  Doğalgazın yanmasıyla karadaki tesiste ilk alevler göründü.

Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 3

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 20.23'te düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 4
Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 5
Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 6
Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 7
Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 8
Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 9
Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor - 10
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