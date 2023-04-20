Karadeniz gazı bugün karaya ulaştırılıyor

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.
Borularla 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaşan doğalgaz, ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesinde test ediliyor. Doğalgazın yanmasıyla karadaki tesiste ilk alevler göründü.
Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 20.23'te düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.