Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi

SERVETİ YARI YARIYA ERİDİ

Bu durum, Çinli teknoloji ve emlak firmaları üzerinde ağırlık yarattı ve ülkenin en zengin insanlarının net servetinin düşmesine yol açtı. Ekim 2020'de servetinin zirvesinde olan ve yaklaşık 61 milyar dolar net serveti olan Ma'nın, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre şimdi yaklaşık 30,7 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Bu kısmen, Alibaba'nın hisse fiyatının 2020'den beri yüzde 75 düşmesinden kaynaklanıyor.

Öte yandan Ma, Alibaba'nın CEO'luğundan 2019 yılında oldu. Ma, halen kurucusu olduğu şirketin yönetim kurulunda yer alıyor.