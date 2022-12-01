Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi

Açık sözlü bir öğretmenden teknoloji devine dönüşen Jack Ma, bir zamanlar Çin'in teknoloji sektörünün dünyadaki temsilcisi olan yüksek profilli bir sosyeteydi.
Ancak, 58 yaşındaki iş insanı Çin'in mali düzenleme sistemini eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra, Ekim 2020'de ortadan kayboldu.
Ma’nın sözleri Çinli yetkilileri kızdırdı ve işleri üzerinde yoğun bir düzenleyici incelemeye ve ülkedeki teknoloji firmaları üzerinde daha geniş bir baskıya yol açtı.
Bununla birlikte Ma ortadan kaybolduğundan beri onun nerede olduğuna dair çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Milyarder Temmuz ayında Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi’ni ziyaret ederken görüldü, ancak nerede yaşadığı hiçbir zaman netlik kazanmadı.
Financial Times’ın haberinde Ma'nın yaklaşık altı aydır Tokyo'da yaşamasına rağmen şehirde.çok dikkat çekmemeye çalıştığı ve yalnızca üyelerin girebildiği birkaç özel kulüp içinde sosyalleştiğini belirtildi. Haberde, ayrıca Ma’nın Japonya'daki zamanını ailesiyle birlikte kırsal kesimdeki kaplıcaları ve kayak merkezlerini ziyaret ederek geçirdiği aktarıldı. Bununla birlikte, iş insanının ABD ve İsrail'e düzenli geziler yaptığı belirtildi.
Diğer taraftan, Çin gibi Japonya da Covid-19 pandemisi esnasında dünyanın en zorlu sınır kontrollerinden bazılarına sahipti, ancak Japonya’da vizesiz seyahat geçen ay yeniden başladı. Buna karşılık, Çin'de sokağa çıkma yasakları devam etti ve hafta sonu ülkede bu nedenle protestolar yaşandı.
Çin’de Ma'ya yapılan baskı ise hükümetin daha eşit bir toplum yaratmak için zenginlerin servetlerini fakirlerle paylaşması gerektiği bir kavram olan "ortak refah" yönündeki baskısıyla aynı zamana denk geldi.
Ekonomik kriz, yetkililer pandemi esnasında yüksek ev fiyatlarını kontrol etmeye çalışırken borç seviyelerini düşürmek zorunda kalan teknoloji firmalarını ve emlak firmalarını vurdu.
Bu durum, Çinli teknoloji ve emlak firmaları üzerinde ağırlık yarattı ve ülkenin en zengin insanlarının net servetinin düşmesine yol açtı. Ekim 2020'de servetinin zirvesinde olan ve yaklaşık 61 milyar dolar net serveti olan Ma'nın, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre şimdi yaklaşık 30,7 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Bu kısmen, Alibaba'nın hisse fiyatının 2020'den beri yüzde 75 düşmesinden kaynaklanıyor.
Öte yandan Ma, Alibaba'nın CEO'luğundan 2019 yılında oldu. Ma, halen kurucusu olduğu şirketin yönetim kurulunda yer alıyor.