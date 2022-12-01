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Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi

Çin'in en zengin iş insanlarından biri olan Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, iki yıl önce hükümet yetkililerle yaşadığı bir anlaşmazlıktan sonra ortadan kayboldu. Financial Times, Ma’nın nerede olduğu hakkında doğrudan bilgisi olan insanlara atıfta bulunarak, milyarderin Japonya’nın başkenti Tokyo'da yaşadığını yazdı.

Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi - 1

Açık sözlü bir öğretmenden teknoloji devine dönüşen Jack Ma, bir zamanlar Çin'in teknoloji sektörünün dünyadaki temsilcisi olan yüksek profilli bir sosyeteydi.

Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi - 2

Ancak, 58 yaşındaki iş insanı Çin'in mali düzenleme sistemini eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra, Ekim 2020'de ortadan kayboldu.

Ma’nın sözleri Çinli yetkilileri kızdırdı ve işleri üzerinde yoğun bir düzenleyici incelemeye ve ülkedeki teknoloji firmaları üzerinde daha geniş bir baskıya yol açtı.

Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi - 3

Bununla birlikte Ma ortadan kaybolduğundan beri onun nerede olduğuna dair çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Milyarder Temmuz ayında Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi’ni ziyaret ederken görüldü, ancak nerede yaşadığı hiçbir zaman netlik kazanmadı. 

Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi - 4

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

Financial Times’ın haberinde Ma'nın yaklaşık altı aydır Tokyo'da yaşamasına rağmen şehirde.çok dikkat çekmemeye çalıştığı ve yalnızca üyelerin girebildiği birkaç özel kulüp içinde sosyalleştiğini belirtildi. Haberde, ayrıca Ma’nın Japonya'daki zamanını ailesiyle birlikte kırsal kesimdeki kaplıcaları ve kayak merkezlerini ziyaret ederek geçirdiği aktarıldı. Bununla birlikte, iş insanının ABD ve İsrail'e düzenli geziler yaptığı belirtildi.

Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi - 5

Diğer taraftan, Çin gibi Japonya da Covid-19 pandemisi esnasında  dünyanın en zorlu sınır kontrollerinden bazılarına sahipti, ancak Japonya’da vizesiz seyahat geçen ay yeniden başladı. Buna karşılık, Çin'de sokağa çıkma yasakları devam etti ve hafta sonu ülkede bu nedenle protestolar yaşandı. 

Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi - 6

Çin’de Ma'ya yapılan baskı ise hükümetin  daha eşit bir toplum yaratmak için zenginlerin servetlerini fakirlerle paylaşması gerektiği bir kavram olan "ortak refah" yönündeki baskısıyla aynı zamana denk geldi.

Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi - 7

Ekonomik kriz, yetkililer  pandemi esnasında yüksek ev fiyatlarını kontrol etmeye çalışırken borç seviyelerini düşürmek zorunda kalan teknoloji firmalarını ve emlak firmalarını vurdu. 

Kayıp milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı: Serveti yarı yarıya eridi - 8

SERVETİ YARI YARIYA ERİDİ

Bu durum, Çinli teknoloji ve emlak firmaları üzerinde ağırlık yarattı ve ülkenin en zengin insanlarının net servetinin düşmesine yol açtı. Ekim 2020'de servetinin zirvesinde olan ve yaklaşık 61 milyar dolar net serveti olan Ma'nın, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre şimdi yaklaşık 30,7 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Bu kısmen, Alibaba'nın hisse fiyatının 2020'den beri yüzde 75 düşmesinden kaynaklanıyor.

Öte yandan Ma, Alibaba'nın CEO'luğundan 2019 yılında oldu. Ma,  halen kurucusu olduğu şirketin yönetim kurulunda yer alıyor.

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