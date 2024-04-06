Kuruyemişçilerde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda alışveriş telaşı yaşanıyor. Kuruyemiş, çikolata ve şekerler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram alışverişinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Bayram şekerlerinin kilogram fiyatı 100 ile 200 lira, paket çikolataların fiyatı 110 ile 200 lira, dökme çikolataların fiyatı ise 225 ile 300 lira arasında değişiyor.