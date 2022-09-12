Milli Elektrikli Tren Seti raylara inmek için hazırlanıyor

Milli Elektrikli Tren Seti'nin test ve üretim çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aba, trenin teknik bilgileri hakkında sunum yaptı.



Daha sonra yapımı tamamlanan iki tren, üretim tesisinde bulunan rayların üzerinde yürütüldü.



Aba, yıl sonunda çalışmaları bitirmeyi planladıklarını belirtti.