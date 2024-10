"DİYARBAKIR DEĞİL, CİĞERBAKIR"



Ciğer ustası Onur Erdin, festivalin gelişiyle yoğunluk oluştuğunu, festival için şehir dışından gelenler olduğunu söyledi.



Her geçen güne göre müşterilerin daha çok arttığını belirten Erdin, “İki kat arttı, artık resmen ciğer festivali başladı. Her gelen festivale gelmişken ciğerimizi de yiyelim diyor. Tüm Diyarbakır festival sayesinde şu an iki kat iş yapıyor. Festivalin kalabalığıyla birlikte ciğerin bereketi ve bolluğu arttı. Diyarbakır değil, bizimki artık 'ciğerbakır.' Çünkü tescili bizde” dedi.