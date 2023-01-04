ntv.com.tr

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları

Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nın detayları açıklandı. Açıklamalar ardından kredide en yüksek tutar ve ödeme planları gündeme geldi. Yeni Evim kampanyası kapsamında orta gelirli vatandaşlar aylık ortalama 9 bin 720 liradan başlayan ve 55 bin 265 liraya varan taksit tutarlarıyla ev sahibi olabilecek. 1 milyon lira ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl vade için 9 bin 720 liraya yakın olacak. İşte orta gelir konut kredisinde örnek ödeme planları...

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 1

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kampanyası ile orta gelirli kesime yeni konut alımında sağlanacak avantajlar da belli oldu.

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 2

Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak.

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 3

Yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak.

Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 4

Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 5

Öte yandan 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 6

Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak.

Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 7

İşte farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle:

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 8

4,5 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 4.500.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 43.735 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 7.872.280 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 55.265 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 6.631.860 TL

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 9

4 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 4.000.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 38.875 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 6.997.580 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 49.125 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 5.894.985 TL

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 10

3 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 3.000.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 29.160 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 5.248.190 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 36.845 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 4.421.240 TL

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 11

2 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 2.000.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 19.438 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 3.498.790 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 24.560 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 2.947.490 TL

Orta gelir konut kredisi en fazla ne kadar verilecek, ödemeler nasıl yapılacak? İşte örnek ödeme planları - 12

1 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 9.719 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 1.749.395 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 12.280 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 1.473.750 TL

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER