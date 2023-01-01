Pasaport, ehliyet harçları ne kadar olacak, trafik cezaları ne kadar oldu?

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlendi.
Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artıyor.
2023'te ehliyet, pasaport ve harçlar ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...
A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükseldi.
6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıktı.
3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükseldi.
Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda arttı.
Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükseldi.
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıktı.
Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.
Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.