Pasaport, ehliyet harçları ne kadar olacak, trafik cezaları ne kadar oldu?

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlendi.



Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artıyor.

2023'te ehliyet, pasaport ve harçlar ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...