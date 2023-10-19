Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar yolda
2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı'na göre, sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar yapılacak. Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için "Bakım Sigortası" ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2028 yıllarına ilişkin 12. Kalkınma Planı'ndan yapılan derlemeye göre, sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek.
Sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Bununla birlikte kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.