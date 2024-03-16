Terminal İstanbul Projesi Tanıtım toplantısı gerçekleşti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Terminal İstanbul Projesi Tanıtım toplantısında konuştu. Uraloğlu 5G altyapıları için kritik öneme sahip, 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştirdiklerini belirterek, “Akıllı fabrika uygulamaları, özel endüstriyel mobil şebekeler, 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat gibi, çok sayıda yenilikçi projeye de imza attık. Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da; Türksat 6A’dır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu da yakında uzayda olacak.” şeklinde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Terminal İstanbul projesi ile İstanbul’un binlerce girişimciye ev sahipliği yapan bir çekim merkezi olacağını vurguladı.