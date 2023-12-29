Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bu yıl da beklenen kar yağışı olmadı. 15 Aralık'ta sezonu açan Uludağ'da yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücreti ise kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.
Türkiye'nin ilk ve en büyük kış/doğa sporları merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı.