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Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bu yıl da beklenen kar yağışı olmadı. 15 Aralık'ta sezonu açan Uludağ'da yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücreti ise kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.

Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor - 1

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış/doğa sporları merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı.

NTVPARA HABERLERİ

Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor - 2

Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 9, en düşük 2 derece olarak ölçüldü.

Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor - 3

Kayakseverlere ve snowboard tutkunlarına ev sahipliği yapan kayak pisti, boş kaldı.

Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor - 4

Meteoroloji verilerine göre, yılbaşında kar yağışının beklenmediği Uludağ, Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ile günübirlik tatilcileri ağırllıyor.

Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor - 5

BEKLENİLEN DOLULUK ORANI OLMADI

Sezonu 15 Aralık'ta açan otellerde, yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı.

Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor - 6

Yılbaşında gecelik konaklama ücreti ise kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.

Yılbaşında Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor - 7
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